Stadtgespraech

05:49 Uhr | 29.03.2019

"Business Innovation on Screen"

10 Jahre newTV Kongress

Gestern hat das nextMedia.Hamburg, die Standortinitiative der Hamburger Medien- und Digitalszene, das 10-jährige Bestehen des newTV Kongress gefeiert. Unter dem Motto "Business Innovation on Screen" wurde am Oberhafen über Content, Distribution und Technologie der Bewegtbild-Branche diskutier. Der newTV Kongress gehört zu den größten Bewegtbildkongressen in Deutschland.