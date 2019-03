Blaulicht

18:24 Uhr | 28.03.2019

Mail mit rechtsradikalem Hintergrund ging ein

Bombendrohung auf Ida-Ehre-Schule

An der Ida Ehre Schule ist am Morgen eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Darin standen offenbar rechtsextremistische Drohungen. Die Schulleitung hatte sofort die Polizei informiert, akute Gefahr bestand aber wohl zu keinem Zeitpunkt.