18:00 Uhr | 28.03.2019

Auch in diesem Sommer Verspätungen und Flugausfälle

Zweiter Luftfahrt-Gipfel in Hamburg

Auf dem Spitzentreffen zur Luftfahrt im Rathaus hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher heute zusammen mit Vertretern von Bund und Ländern eine Bilanz der bisher getroffenen Maßnahmen gezogen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rechnet demnach auch in diesem Sommer mit Verspätungen und Flugausfällen. Es sollen nun weitere Vorkehrungen getroffen werden, die das Einchecken und die Gepäck- und Personenkontrollen am Boden effizienter machen. Auch die Lage im Luftraum und der Einsatz von Fluglotsen sollen optimiert werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer setzt auf ein breites Mobilititätsangebot. Der Luftfahrtgipfel von Bund und Ländern mit Vertretern der Flugfahrtbranche fand nach Oktober vergangenen Jahres heute zum zweiten Mal in Hamburg statt.