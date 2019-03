Stadtgespraech

17:34 Uhr | 28.03.2019

Jungs und Mädls schnuppern Fernsehluft

"Boys and Girls"-Day bei Hamburg 1

Heute am "Boys and Girls"-Day war auch bei uns in der Hamburg 1-Redaktion wieder einiges los! 14 Jungen und Mädchen durften sich an den Kameras ausprobieren, unsere Redakteure zu Drehs begleiten und die ein oder andere Moderation im Studio aufzeichnen.