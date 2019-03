Blaulicht

17:17 Uhr | 27.03.2019

Razzia gegen Großfamilie

500 Beamte im Norden im Einsatz

Wegen des Verdachts schwerer Straftaten haben über 500 Ermittler heute in ganz Norddeutschland mehrere Wohnungen und Rechtsanwaltskanzleien durchsucht, darunter auch Gebäude in Wilhelmsburg. Die Razzia richtete sich nach Angaben der Polizei gegen eine Großfamilie, denen bandenmäßiger und gewerbsmäßiger Betrug durch erfundene Verkehrsunfälle vorgeworfen wird. Die Einsatzkräfte stellten Beweismittel sicher und nahmen vier Personen, darunter eine Person in Hamburg, aufgrund bestehender Haftbefehle fest. Vorausgegangen waren der Razzia monatelange Ermittlungen der Kripo Itzehoe.