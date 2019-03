Gesellschaft

11:17 Uhr | 27.03.2019

Migrationsanteil höher als bei staatlichen Schulen

8000 Schüler an katholischen Schulen

Rund 8000 Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr an katholischen Schulen in Hamburg unterrichtet. Das sind 300 Schüler weniger als im laufenden Schuljahr. Das geht aus der aktuellen Schülerstatistik der katholischen Schulen hervor. Ein Grund für den Rückgang der Schülerzahlen ist laut Erzbistum die geplante Schließung von acht der insgesamt 21 katholischen Schulen. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund liegt an den katholischen Schulen bei 64 Prozent und damit rund 15 Prozent höher als an den staatlichen Schulen. Insgesamt werden Kinder aus 78 Nationen unterrichtet.

(Foto: Martin John)