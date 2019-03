Wirtschaft

09:38 Uhr | 27.03.2019

Mehr Umschlag und Transporte

HHLA will weiter wachsen

Die Hamburger Hafen und Logistik AG will auch im Jahr 2019 weiter wachsen. Das teilte die HHLA kürzlich mit. So wird in diesem Jahr mit einem leichten Anstieg des Containerumschlags gerechnet. Außerdem soll auch der Containertransport leicht ansteigen. Somit erwartet man in diesem Jahr einen erneuten Anstieg des Umsatzes. Grund hierfür ist die Übernahme des Terminals TK Estonia. Schon im vergangenen Jahr konnte die HHLA ein Umsatzplus von über 3 Prozente auf knapp unter 1,3 Milliarden Euro erfassen.