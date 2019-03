Gesellschaft

17:38 Uhr | 26.03.2019

Wo steht Hamburg?

10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

Barrieren abbauen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ohne Einschränkungen ermöglichen - genau dafür steht die UN-Behindertenrechtskonvention, die genau heute seit 10 Jahren hier in Deutschland als Gesetz gültig ist. Doch wo stehen wir eigentlich? Sind wir hier in Hamburg in einer inklusiven Gesellschaft angekommen?