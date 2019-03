Sport

17:03 Uhr | 26.03.2019

Noch zwei Spiele für die jungen Volleyballerinnen

VTH-Damen im Kampf gegen den Abstieg

Für die Zweitliga-Volleyballerinnen vom VT Hamburg wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Zwar trennt die Hamburgerinnen auf Platz elf nur ein Punkt vom rettenden Ufer, im vorletzten Saisonspiel in knapp zwei Wochen kommt allerdings der ungeschlagen Tabellenführer aus Borken in die CU Arena. Der VTH setzt auf die Jugend. Die älteste Spielerin ist gerade einmal 24 Jahre alt. Kaum Erfahrung also in dieser Ausnahmesituation.