Gesellschaft

16:49 Uhr | 26.03.2019

Gleichzeitig sind viele Bestände gefährdet

So viele Vögel-Brutpaare wie noch nie

In keiner anderen deutschen Großstadt brüten so viele Vögel wie in Hamburg. Wie die Umweltbehörde heute mitteilte, brüten derzeit insgesamt 450.000 Brutpaaren aus rund 151 Vogelarten in der Hansestadt. Gleichzeitig gehen bei vielen Arten, wie etwa der Beutelmeise, dem Rebhuhn und dem Sandregenpfeifer die Bestände drastisch zurück. Besonders betroffen sind der Haussperling und der Star, sie stehen erstmals in einer deutschen Großstadt auf einer roten Listen gefährdeter Arten.