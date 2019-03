Gesellschaft

16:25 Uhr | 26.03.2019

Senat zieht eine Bilanz

Tag der Inklusion

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der UN-Behindertenrechtskonvention hat der Senat heute seinen Bericht zum Stand der Umsetzung verabschiedet. Sozialsenatorin Melanie Leonhard verwies dabei auf den voranschreitenden barrierefreien Ausbau der U-Bahnhaltestellen. Auch in Kultur, Freizeit, Sport und Tourismus seien Fortschritte zu erkennen. So gebe es unter anderem regelmäßig Theater- und Kinovorführungen mit Audiodeskription. Auch das Wahlrecht für eingeschränkte Mitbürger sei nun vom Hamburger Senat verabschiedet worden. Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. zeigt sich mit den aktuellen Maßnahmen noch nicht zufrieden. Nach 2012 und 2015 dokumentiert der UN-Bericht in diesem Jahr zum dritten Mal was in Hamburg für die Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen getan und erreicht wurde.