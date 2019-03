Kunst und Kultur

14:15 Uhr | 26.03.2019

945 Veranstaltungen für Jung und Alt

19. Lange Nacht der Museen

Im Mai findet in diesem Jahr zum 19. Mal die lange Nacht der Museen in Hamburg statt. Dabei laden 57 Kultureinrichtungen zu einem vielfältigen Programm ein. Im Fokus steht in diesem Jahr die Aufgabe Natur, Kunst und historische Objekte zu bewahren. Insgesamt werden in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai fast 950 Veranstaltungen für Jung und Alt angeboten.