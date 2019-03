Blaulicht

11:14 Uhr | 26.03.2019

Es könnte sich um vermissten Matrosen handeln

Wasserleiche in der Norderelbe entdeckt

In der Norderelbe ist am Morgen eine Wasserleiche gefunden worden. Mitarbeiter einer Werft entdeckten den leblosen Körper im Wasser. Ob es sich um den seit Februar 2018 vermissten Matrosen handelt, ist bislang noch nicht bekannt. Die Leiche trug nach ersten Informationen Kleidung eines Matrosen. Der leblose Körper wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.