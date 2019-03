Stadtgespraech

18:01 Uhr | 25.03.2019

Hamburg räumt auf

Jährlicher Frühjahrsputz

Auch wenn es das Wetter heute so gar nicht erahnen ließ, es ist Frühling. Und was darf da auf keinen Fall fehlen, genau ein ordentlicher Frühjahrsputz. Mit der jährlichen Aktion Hamburg räumt auf, säubern Stadtreinigung, Feuerwehr und zahlreiche Freiwillige immer im März Gehwege und Grünflächen in unserer Hansestadt. Dabei darf natürlich auch die Alster nicht fehlen.