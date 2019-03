Sport

17:35 Uhr | 25.03.2019

Rückrundenauftakt gegen Berlin Grizzlies geglückt

Rugby: HRC startet Mission Klassenerhalt

Nach einer verkorksten Hinrunde steckt der Hamburger Rugby-Club im Tabellenkeller der 1. Bundesliga. Umso wichtiger war also der Rückrundenauftakt am Sonnabend gegen den direkten Tabellennachbarn, die Berlin Grizzlies. Hamburg auf dem Relegationsplatz sieben, die Berliner nur einen Rang davor. Wir waren im Hamburger Stadtpark beim ersten Saisonspiel des Jahres dabei und zeigen Ihnen wie es ausgegangen ist und was den Sport auszeichnet.