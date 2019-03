Blaulicht

16:23 Uhr | 25.03.2019

Nach Fund in Glinde liegt Obduktionsergebnis vor

Totes Baby ist ein Junge

Bei dem Baby, das Schüler am vergangenen Freitag tot in einem Waldstück in Glinde gefunden haben, handelt es sich um einen Jungen. Das gab die Polizei heute bekannt. Die Beamten gehen von einer Frühgeburt, vermutlich im 7. Schwangerschaftsmonat, aus. Beim Auffinden des Leichnams soll das Baby bereits einige Tage tot gewesen sein. Aus ermittlungstechnischen Gründen werden nähere Details derzeit nicht bekannt gegeben. Der Fokus der Ermittlungen liege derzeit auf der Klärung der Identität von Kind und Eltern. Am Freitag hatte eine Schulklasse die Leiche des Babys bei einer Aufräumaktion nahe der Schule in Glinde gefunden.