Verkehr

14:10 Uhr | 25.03.2019

Auch Hamburg Airport ist betroffen

Flugausfälle durch Software-Panne

Durch eine Software-Panne der Deutschen Flugsicherung hat es am Montag auch am Hamburg Airport Einschränkungen gegeben. So mussten je drei Flüge der Lufthansa von und nach Frankfurt gestrichen werden. Bundesweit hatte es in den letzten Tagen immer wieder Probleme mit der Software gegeben. Sie ist dafür zuständig, den Fluglotsen wichtige Informationen über die Maschinen zu geben, etwa um welchen Flugzeugtyp es sich handelt oder über die Flugstrecke. Die Sicherheit sei durch den Ausfall aber nicht beeinträchtigt.