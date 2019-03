Blaulicht

10:24 Uhr | 25.03.2019

Obduktionsergebnis liegt vor

Nach Fund einer Baby-Leiche

Nachdem am vergangenen Freitag eine Gruppe von Schülern ein totes Neugeborenes am Waldrand von Glinde in Schleswig Holstein gefunden hatte, liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Ob und wann dieses Ergebnis veröffentlicht wird, werden die Ermittler und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages entscheiden. Im Rahmen einer Aufräumaktion hatten Schüler einer sechsten Klasse den Leichnam entdeckt. Er war in ein blaues Handtuch gewickelt - und teilweise im Erdreich verscharrt worden.