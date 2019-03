Stadtgespraech

07:30 Uhr | 25.03.2019

Über 15.000 Anmeldungen

Mehr Einschulungen im kommenden Schuljahr

Im kommenden Schuljahr werden so viele Kinder eingeschult wie lange nicht mehr. Das hat die Schulbehörde am Sonntag bekannt gegeben. So haben staatlichen Grundschulen mehr als 15.400 Anmeldungen vorliegen. Das sind über 700 mehr als im Vorjahr. Grund hierfür ist offenbar der Zuzug vieler Menschen nach Hamburg. Die Behörde geht auch in den kommenden Jahren von einer Steigerung aus.