Blaulicht

02:18 Uhr | 23.03.2019

52-Jährige lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Eppendorf

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eppendorf ist in der Nacht zu Sonnabend eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 52-Jährige soll mit ihrem Smart beim Abbiegen aus dem Winzeldorfer Weg in den Lokstedter Weg einen Mercedes übersehen und ihm die Vorfahrt genommen haben. Die drei Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Die 52-Jährige musste noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden.