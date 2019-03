Sport

17:26 Uhr | 22.03.2019

Die Hamburg Giants zu Besuch vor dem Topspiel

Boxer zeigen Towers wie man Chemnitz schlägt

Für die Basketballer der Hamburg Towers steht am Sonnabend das Spiel des Jahres an. Im Endspurt um die vorderen Play-Off-Plätze ist ausgerechnet Tabellenführer Chemnitz zu Gast. Vor dem Kracher Erster gegen Zweiter haben sich die Türme Unterstützung von einer anderen Hamburger Sportmannschaft in den Inselpark geholt. Die Boxer der Hamburg Giants haben vorgemacht wie Bundesliga-Aufstieg geht. Und es gibt noch eine Sache, die sich die Towers abgucken können.