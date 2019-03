Gesellschaft

15:04 Uhr | 22.03.2019

Fahrradfreundliche Stadt gefordert

"Radentscheid Hamburg" gestartet

Die Bürgerinitative „Radentscheid Hamburg“ fordert eine fahrradfreundlichere Stadt und hat dazu heute eine Volksinitiative gestartet. Am Vormittag gaben die Initiatoren erste Unterschriften und eine Liste mit 12 konkreten Zielen in der Senatskanzlei ab. Neben Schulradwegen und dem Umbau von gefährlichen Kreuzungen, fordert die Initiative unter anderem breitere Radwege, mehr Stellplätze und radfreundliche Ampeln. In den nächsten sechs Monaten braucht das Vorhaben 10.000 gültige Unterschriften, damit sich die Bürgerschaft damit auseinandersetzen muss.