Blaulicht

11:51 Uhr | 22.03.2019

Frau hatte Durchsuchung gestört

Festnahme unter lautstarkem Pöbeln

Am Morgen ist in Lurup eine Frau festgenommen worden, da sie durch lautstarkes Pöbeln eine Durchsuchung der Polizei massiv gestört hatte. Zwei Männer waren verdächtigt worden, Fotos von gestohlenen Rädern gemacht und sie in Angebotsanzeigen auf Verkaufsplattformen im Internet hochgeladen zu haben. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei mehrere Beweismittel sicherstellen. Die Frau wurde nach Beendigung der Durchsuchung wieder entlassen.