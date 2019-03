Blaulicht

11:33 Uhr | 22.03.2019

29-Jähriger wird mit Messer angegriffen

Mann bricht auf Tankstelle zusammen

Eine drei bis fünf Mann starke Gruppe hat am Donnerstagabend in Bahrenfeld einen 29-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Um sich vor der Eskalation zu retten, flüchtete der Mann in seinen Sprinter. Daraufhin schlug einer der Angreifer mit einer Glasflasche eine Scheibe des Wagens ein. Der 29-Jährige fuhr anschließend zu einer Tankstelle in der Nähe und brach dort zusammen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Hamburger Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Täter ausfindig machen zu können.