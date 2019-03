Verkehr

08:27 Uhr | 22.03.2019

Unfälle zwischen sollen vermieden werden

Abbiegeassistenten für Lastwagen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat gestern die erste Allgemeine Betriebserlaubnis für einen LKW-Abbiegeassistenten übergeben. Sie ging an die Hamburger Firma Luis Technology GmbH. Das System soll Lastwagen beim Abbiegen helfen und somit Unfälle verhindern. Immer wieder war es in Hamburg in der Vergangenheit zu Unfällen mit LKW & Radfahrern gekommen. Erst am Dienstag ist ein Radfahrer bei solch einem Unfall gestorben.