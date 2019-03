Verkehr

16:25 Uhr | 21.03.2019

So kurz ticken Hamburgs Fußgängerampeln

3,2,1 - Rot!

In Hamburg wird einiges getan für den Rad- und Autoverkehr. Doch was ist eigentlich mit den Fußgängern? Die meisten von uns haben es wohl schon erlebt: Man geht über die grüne Ampel, doch noch ehe man die Mitte der Straße erreicht hat, springt die Anzeige auf Rot. In den sozialen Netzwerken hatten wir Sie dazu aufgerufen, uns Ampeln zu nennen, die es einem besonders schwer machen, die Kreuzung sicher zu passieren. Und die Resonanz war riesig, über 200 Zuschriften haben uns erreicht. Unsere Reporterin Sarah Schmerse hat sich auf den Weg gemacht, um die Ampeln mal genauer unter die Lupe zu nehmen.