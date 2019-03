Blaulicht

13:37 Uhr | 21.03.2019

In der Stresemannstraße

Mann stirbt nach Wohnungsbrand

Bei einem Feuer in der Stresemannstraße ist heute Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache in einer 1-Zimmer-Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die leblose Person im Bett des Appartements vor. Das Feuer wurde zufällig entdeckt, als ein Feuerwehrmann an dem Haus vorbeifuhr, ein Nortuf ging zuvor nicht ein. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort, die Stresemannstraße musste komplett gesperrt werden.