Politik

08:14 Uhr | 21.03.2019

Für die Bürgerschaftswahl 2020

CDU will Sonntag Spitzenkandidaten vorstellen

Am Sonntag will die CDU nach monatelanger Suche bekannt geben, wer am 23. Februar 2020 bei der Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen soll. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg gegen den amtierenden Bürgermeister Peter Tschentscher antreten wird. Ursprüngliche Wunschkandidatin der CDU war Aygül Özkan, die ihre Kandidatur aber krankheitsbedingt absagen musste.