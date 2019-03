Blaulicht

18:00 Uhr | 20.03.2019

Täter konnte festgenommen werden

Polizist mit Messer attackiert

Auf der Veddel ist heute ein Polizist mit einem Messer angegriffen worden. Nach ersten Informationen wollte ein Beamter die Personalien eines Mannes überprüfen. Darauf kam es zu einem Handgemenge. Der Mann trat darauf mit einem Messer in der Hand auf den am Boden liegenden Polizisten ein. Unterstützt wurde er dabei von einem anderen Mann ,der mit seinem Hund zu der Situation stieß. Nachdem es dem Polizisten offensichtlich gelungen war einen Notruf abzusetzen, eilten weitere Polizisten dazu. Die Täter flüchteten darauf. Einer von ihnen konnte in einem Haus festgenommen werden, nach dem anderen wird gefahndet.