13:38 Uhr | 20.03.2019

2100 Wohnungen wurden fertig gestellt

1,1 Milliarden Euro für bezahlbaren Wohnraum

Hamburger Wohngenossenschaften haben im vergangenen Jahr rund 1,1 Mrd. Euro in den Bau, die Modernisierung und Sanierung von bezahlbarem Wohnraum investiert. Das gab heute der Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner bekannt. 2100 Wohnungen wurden fertig gestellt. Für das laufende Jahr sollen die Investitionen auf über 1.2 Milliarden Euro ansteigen. Die Anzahl der fertig gestellten Wohnungen wird sich gegenüber dem Vorjahr um 800 auf 2900 erhöhen. 3/4 der Wohnung werden öffentlich gefördert und so auch für mittlere und untere Einkommen finanzierbar. Als größtes Problem beim Wohnungsbau bezeichnete Breitner dramatisch steigende Baukosten und den Mangel an bezahlbaren Grundstücken.