Blaulicht

13:14 Uhr | 20.03.2019

Nach tödlichem Unfall

Mahnwache für verstorbenen Radfahrer

Nachdem gestern erneut ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem LKW tödlich verunglückt ist, haben sich am Abend rund 50 Menschen zu einer Mahnwache an der Unfallstelle in Stellingen versammelt. Minutenlang legten sie sich mit ihren Rädern auf die gesperrte Kreuzung am Holstenkamp um dem verstorbenen 48-Jährigen zu gedenken. An der Ampel stellten sie ein Geisterfahrrad auf und legten Blumen nieder. Gestern Mittag hatte ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und überfahren. Der 48-Jährige starb noch am Unfallort. Der LKW-Fahrer musste seelsorgerisch betreut werden.