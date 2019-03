Politik

11:52 Uhr | 20.03.2019

Weit abgeschlagen wäre CDU mit 15 Prozent

Wahlumfrage: Grüne stärkste Kraft in Hamburg

Die Grünen in Hamburg werden nach einer Umfrage der Universität Hamburg immer stärker. Wären jetzt Bürgerschaftswahlen, kämen sie auf 29 %, die SPD würde 35 % erreichen. Weit abgeschlagen folgt die CDU mit nur 15 %. Wären jetzt Bundestagswahlen, würden die Grünen in Hamburg mit 32 % sogar stärkste Kraft. Der Studienleiter Prof. Kai Uwe Schnapp räumt allerdings ein, dass die Umfrage geringfügige Verzerrungen aufweisen kann. So zeigten die Erfahrungen aus den letzten Umfragen, dass der ausgewiesene Wert von 4 % für die AfD als zu niedrig, der für die Grünen als wahrscheinlich leicht überhöht anzusehen sei.