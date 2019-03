Gesellschaft

11:51 Uhr | 20.03.2019

Bericht an Stadt übermittelt

Abriss von City-Hof genehmigt

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat den Abriss des denkmalgeschützten City-Hofs am Klosterwall genehmigt. In der vergangenen Woche hatte das Beratungsgremium der UNESCO seinen abschließenden Bericht an die Stadt übermittelt. Darin heißt es, die Kommission bedauere einen möglichen Abriss des Ensembles, der Welterbestatus von Speicherstadt und Kontorhaus im Chileviertel sei aber nicht gefährdet. Auf dem Gelände soll ein Neubau entstehen. Mit der künftigen Gestaltung des Areals wolle man sich behutsam auseinandersetzen, so Stadtentwicklungssenatorin Stapelfeldt.