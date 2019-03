Blaulicht

14:48 Uhr | 19.03.2019

Der ADFC fordert zum Handeln auf

Nach tödlichem Unfall mit Fahrradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittag ein 48-jähriger Fahrradfahrer von einem LKW überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, soll der 12-Tonner den Radfahrer beim Abbiegen an der Ecke Holstenkamp/Große Bahnstraße übersehen haben. Der Fahrradfahrer hatte mit seinem Mountainbike die Straße gerade bei Grün überquert. Noch am Unfallort erlag er 48-Jährige seinen schweren Verletzungen. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu tödlichen Abbiegeunfällen zwischen Radfahrern und LKW. Der ADFC fordert zum Handeln auf.