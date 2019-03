Gesellschaft

12:31 Uhr | 19.03.2019

Fördergelder für soziale Projekte zu vergeben

Spendenparlament erinnert an Anträge

Das Hamburger Spendenparlament entscheidet in seiner Sitzung heute über Förderanträge in Höhe von 133.000 Euro für zwölf soziale Projekte. Außerdem ruft das Spendenparlament gemeinnützige Träger dazu auf, weitere Förderanträge frühzeitig vor der nächsten Sitzung im Sommer einzureichen. Die neuen Anträge sollten dem Spendenparlament bis zum 22. Mai vorliegen, damit sie vor der Sitzung am 24. Juli geprüft werden können. Seit 1996 vergibt das Hamburger Spendenparlament dreimal jährlich Fördergelder an gemeinnützige Projekte gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation. Das Hamburger Spendenparlament ist unabhängig und weder politisch, noch weltanschaulich oder konfessionell gebunden.