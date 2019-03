Stadtgespraech

12:25 Uhr | 19.03.2019

Stadtreinigung sucht noch Helfer

"Hamburg räumt auf" startet ab Freitag

Am Freitag beginnt in Hamburg wieder die große Putzaktion "Hamburg räumt auf". Dafür sucht die Stadtreinigung bereits zum 22. Mal wieder fleißige Helfer, die überall in der Hansestadt mit aufräumen. Im vergangenen Jahr haben rund 72.000 Personen an der Reinigungsaktion teilgenommen. Fast 200 Tonnen Müll konnten so gesammelt werden. In diesem Jahr haben sich schon knapp 1.000 Aufräumteams angekündigt, wer noch mit machen will, kann sich online anmelden. https://www.hamburg-raeumt-auf.de/anmeldung.php Bis zum 31. März läuft die Großputzaktion.