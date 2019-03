Gesellschaft

13:23 Uhr | 18.03.2019

Ungleiche Bezahlung wird thematisiert

Heute findet der Equal Pay Day statt

Der Equal Pay Day macht heute wieder symbolisch auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen aufmerksam. Statistisch gesehen verdienen Frauen in Deutschland 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.Damit hätten sie - rein statistisch - in diesem Jahr bis zum heutigen Tag umsonst gearbeitet. Europaweit betrachtet ist diese Lohnlücke in Deutschland eine der größten. Gründe dafür sind unter anderem, dass Frauen öfter in Teilzeit und weniger in Führungspositionen arbeiten. Rechnet man Faktoren wie diese heraus, verdienen Frauen für die gleiche Arbeit im Mittel noch immer sechs Prozent weniger als Männer