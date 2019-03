Gesellschaft

13:21 Uhr | 18.03.2019

Schnelles WLAN, moderne Computer und digitale Tafeln

128 Millionen Euro für Hamburger Schulen

Hamburgs Schulen sollen in den kommenden fünf Jahren digitaltechnisch auf den neusten Stand gebracht werden. Das gab Schulsenator Ties Rabe heute bekannt. Mit 128 Millionen Euro aus dem Digitalpakt sollen alle 13.200 Klassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen mit modernstem Wlan und digitalen Tafeln ausgestattet werden. Außerdem will die Schulbehörde 45.000 neue Computer für den Unterricht anschaffen. Auch das Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte soll ausgebaut werden. Am vergangenen Freitag hatte der Bundesrat die notwendige Gesetzesänderung für den Digitalpakt gebilligt.