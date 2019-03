Gesellschaft

08:46 Uhr | 18.03.2019

SPD und Grüne legen Antrag vor

Reformation der Ersatzfreiheitsstrafe

SPD und Grüne wollen das System der sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe verändern. Demnach sollen Straftäter wegen kleinerer Delikte in Hamburg häufiger gemeinnützig arbeiten, statt eine Gefängnisstrafe abzusitzen. Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt werden, diese aber nicht zahlen können, müssen derzeit ersatzweise in Haft. Ein Hafttag in Hamburg kostet die Stadt allerdings knapp 180 Euro pro Tag. Im Februar saßen 105 Menschen mit Ersatzfreiheitsstrafen in Hamburger Gefängnissen, durch die neuen Maßnahmen soll diese Zahl halbiert werden.