Gesellschaft

15:40 Uhr | 16.03.2019

Bundesrat hat Digitalpakt zugestimmt

125 Mio. Euro für Hamburgs Schulen

Der Bundesrat hat am Freitag dem Digitalpakt zugestimmt. Somit werden in den nächsten Jahren Hamburger Schulen mit rund 125 Millionen Euro für den digitalen Unterricht gefördert. Hierbei soll vor allem in interaktive Tafeln, Laptops und in WLAN investiert werden. Bundesweit sind es insgesamt 5 Milliarden Euro die Deutschlands Schulen für den Ausbau des digitalen Unterrichts zur Verfügung gestellt bekommen.