Blaulicht

15:06 Uhr | 16.03.2019

Hochwasser am Hamburger Fischmarkt

Sturmtief Heinz sorgte für Chaos

Sturmtief Heinz Sturmtief Heinz hat am Freitag für Chaos in der Hansestadt gesorgt. Im Hellbrookweg hatte sich durch eine Sturmböe ein rund 70qm großes Fassadenteil gelöst. Zudem drohte in Fuhlsbüttel ein mehr als 20 Meter hoher Baum umzustürzen. Gegen Abend hin wurde die Flut zusätzlich höher als vorhergesehen und überschwemmte den Hamburger Fischmarkt. Mit einem Höchststand von knapp 1,80m war dieser Wert sogar über dem mittleren Hochwasser.Auch am Hamburger Flughafen konnte man wackelige Landungen beobachten.