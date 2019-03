Stadtgespraech

14:58 Uhr | 16.03.2019

Verhandlungen mit ver.di stehen noch aus

Erste Einigung im Tarifkonflikt

Mit einer Gewerkschaft hat es im Tarifkonflikt mit den Bodendiensten am Hamburg Flughafen nun eine Einigung gegeben. Mit der Gewerkschaft DDB/Komba haben sich die Arbeitgeber auf ein Lohnplus von sieben Prozent und ein Einstiegslohn von 12 Euro pro Stunde verständigt. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di stehen allerdings noch aus. Diese sollen am kommenden Mittwoch stattfinden. Rund 150 Beschäftigte des Bodenpersonals hatten bereits am vergangenen Donnerstag gestreikt und sorgten dafür, dass 50 Flüge gestrichen wurden.