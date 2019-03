Sport

18:11 Uhr | 15.03.2019

Was ist neu und was bleibt?

Hamburg Commercial Bank Run 2019

Am Sonnabend, 22. Juni ist der Tag des Hamburg Commercial Bank Run 2019 in der HafenCity. Die letzten Jahre ist der ehem. HSH Nordbank Run zu dem Firmen- und Lauf-Event in Hamburg geworden. Zu Gast im Studio ist Emanuel von Böselager. Das Interview führt Janik Jungk.