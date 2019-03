Gesellschaft

17:43 Uhr | 15.03.2019

Bundesweite Diskussion erreicht Hamburg

Auftakt im Abtreibungsprozess

Es ist eine bundesweite Diskussion, die jetzt auch bis nach Hamburg erreicht hat. Immer wieder zeigen sogenannte „Lebensschützer“ Ärztinnen und Ärzte an, die in ihren Praxen für Schwangerschaftsabbrüche vermeintlich werben und so gegen den Paragraf 219a verstoßen haben sollen. Pro Familia Vorsitzende Kersten Artus muss sich seit heute vor dem Hamburger Landgericht rechtfertigen, da sie den namen eines solchen selbsternannten "Lebensschützers" öffentlich machte.