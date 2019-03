Gesellschaft

12:20 Uhr | 15.03.2019

Seit 2016 knapp 1000 Briten in Hamburg

Brexit: Senat informiert Briten per Brief

Angesichts der aktuellen Brexit-Diskussion hat der Hamburger Senat alle Briten in Hamburg über ihre Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten per Brief informiert. Darin wird zudem darauf hingewiesen, dass im Falle eines Brexits der Aufenthalt für Briten nur drei weitere Monate rechtsmäßig sei. Danach müsse ein Aufenthaltstitel beantragt werden. Briten, die sich bis zum Brexit einbürgern lassen, können sowohl die englische- als auch die deutsche Staatsangehörigkeit behalten. Seit 2016 haben sich knapp 1000 Briten in Hamburg einbürgern lassen.