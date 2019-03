Gesellschaft

15.03.2019

Einschränkungen für Autos und Fußgänger

Abriss von Deutschlandhaus beginnt

Der Abriss des Deutschlandhauses am Gänsemarkt soll am kommenden Montag beginnen. Im Herbst wird dann der unterirdische Abriss und die Herstellung der Baugrube folgen. Während der Abbrucharbeiten wird es für Fußgänger und Autofahrer einige Einschränkungen geben. Noch in diesem Jahr soll dann mit der Errichtung des Neubaus nach dem Entwurf des Hamburger Architekten Hadi Teherani begonnen werden. Immer wieder hatte es Diskussionen um den Abriss des Deutschlandhauses gegeben.