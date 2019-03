Gesellschaft

10:38 Uhr | 15.03.2019

Das große Chaos blieb aus

Warnstreik am Hamburger Flughafen

Viele Hamburger Familien nutzten die vergangenen zwei Ferienwochen für Skiurlaube oder andere Reisen. So langsam neigt sich der Urlaub nun dem Ende entgegen, aber die gesamte Erholung könnte nach heute mit einem Schlag weg sein. Die Gewerkschaft ver.di rief heute wie angedroht zu Streiks am Hamburg Airport auf, mitten in den Ferien. Seit 12.30 haben Mitarbeiter der Gepäck- und Flugzeugabfertigung die Arbeit niedergelegt. Rund 50 Flüge mussten in Hamburg gestrichen werden. Doch das erwartete Chaos blieb aus. Unsere Reporterin Lilli Michaelsen ist für uns am Flughafen.