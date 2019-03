Gesellschaft

07:11 Uhr | 15.03.2019

Umweltbehörde sieht keinen Grund dazu

Dieselfahrverbote könnten abgeschafft werden

Die Bundestagsabgeordneten haben gestern beschlossen eine umstrittene Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorzunehmen. Für Hamburg bedeutet dies, das Dieselfahrverbote in Altona aufgehoben werden könnten. Trotz der geplanten Änderungen und einer Nichbeanstandung der Pläne durch die EU-Kommission sieht die Hamburger Umweltbehörde derzeit keinen Grund etwas an den geltenenden Dieselfahrverbote in der Hansestadt zu ändern.