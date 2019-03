Stadtgespraech

17:26 Uhr | 13.03.2019

ver.di ruft Mitarbeiter zur Arbeitsniederlegung am Donnerstag auf

Streik am Hamburg Airport

Neue Streiks am Hamburg Airport: Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten des Bodenpersonals für Donnerstag zu einem mehrstündigen Streik auf. Wie die Gewerkschaft heute mitteilte, wolle man nach fünf Verhandlungsrunden und einem ergebnislosen Sondergespräch am Dienstag nun den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. Der Streik soll morgen mit der Spätschicht um 12.30 Uhr beginnen und bis Mitternacht andauern. Vor dem Hintergrund der Hamburger Schulferien, sollen so die Auswirkungen für die Reisenden begrenzt werden. Ver.di fordert unter anderem den Hamburger Mindestlohn für öffentliche Unternehmen von 12 Euro die Stunde für die unterste Lohngruppe.