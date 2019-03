Gesellschaft

15:14 Uhr | 13.03.2019

Das hat eine Auswertung der Barmer ergeben

Zahl der Fehltage hat zugenommen

In Hamburg hat die Zahl der Fehltage im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus einer Auswertung der Barmer hervor. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fehlzeiten um einen halben Tag von 16 auf 16,6 Tage an. Hauptursachen der Fehlzeiten waren zum einen eine ausgeprägte Grippewelle und zum anderen Erkrankungen der Atemwege. Im Durchschnitt dauerte eine Krankschreibung in Hamburg rund 14 Tage. Hamburger fehlten allerdings 1,7 Tage weniger als der Bundesdurchschnitt aller Berufstätigen.